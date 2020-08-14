В Крыму пустили в утиль 39 тысяч тонн поддельного алкоголя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму с начала года уже зарегистрировали 39 тысяч тонн «паленого» алкоголя. Все некачественное спиртное отправится в утиль.

- Были возбуждены более 69 административных дел и даже 2 уголовных, - уточнила временно исполняющая обязанности министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян во время пресс-конференции.

Помимо этого, эксперт объяснила, как определить подделку от оригинала. Оказывается, сделать это можно через сканирование акцизной марки специальным приложением. После процедуры покупателю на дисплее высветится информация, когда и на каком предприятии разлили алкоголь по бутылкам. При этом марка обязательно должна быть чистой и без потертостей.

- Сканер — оптимальный и доступный вариант, - подчеркнула Элекчян.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50