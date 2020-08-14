В Крыму усложняют школьную программу из-за упущений в апреле и мае

Крымским школьникам усложнят программу из-за возможных упущений в апреле и мае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом учебном году школьникам дадут возможность понять те темы, которые они не усвоили в апреле и мае. Для этого образовательную программу сделают интенсивнее.

- За счет интенсификации учебного процесса дети в установленные учебными занятиями уроки смогут усвоить эти темы, - объяснила в эфире радио «Спутник в Крыму» министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Помимо этого, крымских школьников 5-9 классов ждут Всероссийские проверочные работы. Первые диагностические планируют провести 20 сентября. По словам Лаврик, отметки за эти контрольные работы в журнал не пойдет, поскольку они будут выполнять иную функцию.

- Диагностика должна показать, насколько эффективен был процесс дистанционного обучения для разных категорий детей, - уточнила министр.

Напомним, ранее министр образования Валентина Лаврик объявила, что традиционные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут только для первых и одиннадцатых классов. Остальных учащихся классные руководители поздравят в кабинетах.

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