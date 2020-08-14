Пострадавшим во время пандемии предприятиям Крыма заплатят 100 млн

Крымским предпринимателям выплатят компенсации за ущерб, полученный во время пандемии. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Крыму предприятиям, понесшим убытки в период пандемии, выплатят компенсации за полученный ущерб. Предприниматели в сумме получат 101 миллион рублей.

- На сегодняшний день 8 154 организации и индивидуальных предпринимателя воспользовались данной субсидией на общую сумму 663 миллиона рублей. С начала приема заявлений правительством республики удовлетворено 14 559 заявок, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Помимо этого, власти Крыма расширили список предприятий транспортной отрасли, которым также положена материальная поддержка. Так, компенсации выплатят крупным пассажироперевозчикам, деятельность которых на время пандемии полностью остановилась.

- Получение субсидий не повлечет за собой дополнительных проверок субъектов хозяйствования со стороны проверяющих органов, - заверил глава республики.

Аксенов напомнил, что подать заявку можно до 31 августа. При этом форм подачи несколько, что значительно упростило возможность получить компенсацию.

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