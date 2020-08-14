В Сакском районе неизвестные разбили лимузин. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

Эпицентром активности пользователей в этот раз стал пост о разбитом лимузине в Сакском районе. По словам автора новости, агрессию неизвестных мог вызвать тот факт, что лимузин занимал несколько парковочных мест.

- В Сакском районе жестоко разбили лимузин! Это зависть или он занимал сразу три парковочных места? Жаль машину, - цитирует Крымское информационное агентство автора поста.

В комментариях пользователи размышляют: ущерб могли причинить и конкуренты. И советуют в следующий раз «найти деньги на платную охраняемую парковку.

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