На Митридатской лестнице в Керчи установят 555 светильников

Рабочие уже в скором времени в поручни встроят светильники. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Керчи реконструкция Большой Митридатской лестницы идет полным ходом. Рабочие уже доделали подсветку первого и второго яруса, в скором времени в поручни встроят светильники.

- Всего в поручнях Большой Митридатской лестницы планируется установить 555 светильников. Их мягкий теплый свет, спокойный для восприятия, органично смотрится с белоснежной облицовкой и в темное время суток очень эффектно подчеркнет величие и красоту одной из главных достопримечательностей нашего города, - написал в своем Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

В то же время идут работы на третьем – там производится кладка стен – и четвертом ярусах – здесь рабочие мостят ступеньки, после приступят к монтажу подсветки.

Напомним, реставрационные работы Митридатских лестниц начали в сентябре прошлого года. Работы должны закончить 1 сентября этого года.

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