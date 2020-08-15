Крымчан атаковали телефонные мошенники: За сутки больше 40 пострадавших

Надо очень внимательно относиться к звонкам с неизвестных номеров. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В МВД Республики Крым сообщили, что только за одни сутки было получено 42 заявления от жертв, мошенничества по телефону.

- Клиентам банка звонят неизвестные и, представляясь якобы сотрудниками службы безопасности, выведывают у них личные данные, а также вынуждают совершать определенные манипуляции со своим банковским счетом, - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники, получая от доверчивых людей клиентов пароли, поступающие через СМС, опустошают чужие счета в свою пользу.

- Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте данные своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который приходит к вам в СМС-сообщении, - призывает полиция Крыма.

Если же вас обманули, то телефон полиции – 102, с мобильного – 020.

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