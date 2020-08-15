ДТП в Крыму: в лобовом столкновении пострадали 6 человек

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму произошла серьезная авария: столкнулись две легковых машины.

Автомобили марки KIA и SsangYong врезались лоб в лоб в районе поселка городского типа Мирный. Причем в салоне первой легковушки находился только один человек – водитель, другая была забита под завязку. Удар был такой силы, что SsangYong слетел с дороги, а затем и перевернулся с колес на крышу.

В дорожно-транспортном происшествии, по предварительным данным, травмы и повреждения различной тяжести получили шестеро человек, в том числи несовершеннолетний ребенок.

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