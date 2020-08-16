В Симферополе составили график подвоза воды на время «отключки»

Краны пересохнут в понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В понедельник, 17 августа часть Симферополя на сутки останется без воды. Время «отключки» с 8 утра 17 августа до 8 утра следующего дня (18 августа).

Из-за ремонта будет ограничено водоснабжение сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов «Свобода», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Каменка», «Хошкельды», «Битак», «Солнечная Долина», «Белое», «Луговое», микрорайонов улиц Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Б. Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, пр. Победы, прилегающих улиц и переулков.

Куда и когда будут подвозить воду можно узнать здесь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50