В Феодосии ветер унес в море туристку

При купании в море нужно быть очень острожным. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымским спасателям поступил тревожный сигнал: в районе пляжа «Лазурный берег» Феодосии штормовой ветер унес в открытое море отдыхающую, плывшую на надувном круге.

Спасатели оперативно среагировали на сообщение и смогли вызволить из беды потерпевшую.

- Женщина на надувном круге вплавь была доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждалась. С пострадавшей проведена профилактическая беседа и разъяснены правила поведения на воде, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Крымские спасатели напомнили, что нужно очень осторожно вести себя на воде. Даже небольшой ветер может незаметно отнести лодку, катамаран или надувной матрац на большое расстояние от пляжа и берега.

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