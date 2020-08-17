В Симферополе гости с материка и местные жители устроили драку с перестрелкой

У питейного заведения Симферополя произошла массовая драка с перестрелкой. Фото: пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.

В Симферополе тихий летний вечер закончился массовой потасовкой у злачного заведения. Конфликт разгорелся между гостями полуострова из Приволжского региона и местными жителями.

- Во время драки один из оппонентов применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова пневматического действия и нанес телесные повреждения одному из участников конфликта, - сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.

На место происшествия оперативно приехали бригада врачей и правоохранители. Раненому оказали медпомощь, остальных дебоширов задержали. Сейчас проводится проверка обстоятельств.

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