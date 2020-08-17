В Алуште иномарка упала в обрыв

Фото: пресс-служба МЧС по РК
На ЮБК автомобиль сорвался с опорной стены высотой больше пяти метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, ДТП случилось 16 августа около полудня в районе села Верхнее Запрудное городского округа Алушта.
Из-за падения Chevrolet пострадали два человека, пассажиры авто. Их деблокировали спасатели. При помощи спинального щита крымские спасатели транспортировали одну пострадавшую из автомобиля в машину скорой помощи.
Второй пострадавший в помощи не нуждался. Дальнейшие работы проводили сотрудники полиции.
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