В Алуште иномарка упала в обрыв

Фото: пресс-служба МЧС по РК

На ЮБК автомобиль сорвался с опорной стены высотой больше пяти метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, ДТП случилось 16 августа около полудня в районе села Верхнее Запрудное городского округа Алушта.

Из-за падения Chevrolet пострадали два человека, пассажиры авто. Их деблокировали спасатели. При помощи спинального щита крымские спасатели транспортировали одну пострадавшую из автомобиля в машину скорой помощи.

Второй пострадавший в помощи не нуждался. Дальнейшие работы проводили сотрудники полиции.

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