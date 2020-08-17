Как в этом году пройдет крымский фестиваль «Таврида – АРТ»

Организаторы создали все условия для безопасного проведения мероприятия. Фото: Арт-кластер «Таврида» / ВКонтакте

Главное молодежное событие осени – фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» - пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Так, на мероприятие смогут попасть не больше тысячи человек, и у каждого на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Структура большинства форумов и фестивалей в этом году в связи с пандемией претерпела значительные изменения. Модернизация коснулась и «Тавриды – АРТ». Так, мероприятие пройдет не только на площадке под открытым небом, но и в онлайн-формате.

В фестивале могут принять участие около двух тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы попасть на онлайн-занятия, надо на официальном портале заполнить анкету и прикрепить портфолио. После этого стоит набраться терпения и ждать решения.

Приехать на фестиваль смогут только жители Крыма и Севастополя. Для беспрепятственного прохода на территорию арт-кластера необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

Для получения приглашения нужно также пройти регистрацию на официальном портале и подать заявку. Если ее одобрят, на почту, указанную при регистрации, придет письмо с уникальным QR-кодом. Его в день приезда надо будет показать вместе с паспортом на входе.

Участники смогут посетить лишь один день фестиваля. Но зрителей успокаивают: все ключевые события будут транслироваться в онлайн-формате в соцсетях. Как сообщает Крымское информационное агентство, о безопасности тоже не стоит тревожиться: на фестивале можно будет воспользоваться антисептиками, также участникам раздадут медицинские маски и перчатки. А на самой территории будут работать рециркуляторы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50