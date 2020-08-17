В страшной аварии погибла семья, отдыхавшая в Крыму

В Омской области на трассе Р-254 «Иртыш» погибла семья из трех человек. Фото: пресс-служба Управление МВД России по Омской области / ВКонтакте

В Омской области на трассе Р-254 «Иртыш» погибла семья из трех человек, возвращавшаяся домой из Крыма. Трагедия разыгралась вечером выходного дня, сообщает ForPost.

Грузовик марки Volvo столкнулся с ехавшей в попутном направлении Toyota Noah. Из-за этого иномарка выскочила на полосу встречного движения, где уже столкнулась с грузовиком DAF.

В аварии погибла семья, ехавшая в Toyota Noah, - женщина, мужчина и их 9-летняя дочь. Водители грузовиков не пострадали, оба мужчины в момент столкновения были трезвыми.

Против шофера Volvo возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД: он выбрал неверную скорость и не выдержал дистанцию до движущейся впереди машины. Ему может грозить до 7 лет лишения тюрьмы.

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