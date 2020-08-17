Крымские волонтеры просят помочь старой четвероногой подопечной

Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ / Вконтакте

Волонтеры из Евпатории продолжают активно помогать уличным зверям и привлекать к добродетельности других неравнодушных. На этот раз в заботливые руки попала старая собака, которую с улицы подобрала девочка из Исмаил-Бея. Из ее рассказа выяснилось, что зверь около суток провел на одном месте.

Собака к волонтерам попала в тяжелом состоянии: она почти не могла двигаться, была вся истощена и не проявляла никакого интереса к окружающему миру. Зверя отправили в местный стационар, где с ней уже работал ветеринар.

При осмотре нашли целый ряд заболеваний: анемию, истощение, демодекоз, опухоли молочной железы. Примерный возраст собаки – 12-14 лет.

- По опухолям – операция, без альтернативы. Но пока проведем полное обследование. Оперировать надо, но риск огромен. А вариантов нет. Посмотрим, и все взвесим. Может, поддержим качество жизни, и доживет сколько отпущено, но в заботе и внимании, - написали в соцсетях волонтеры, слова которых приводит Крымская газета.

О помощи просят всех неравнодушных: собаке нужны лекарства, а после того, как лечение закончится, - спокойная старость.

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