В Евпатории построят парк экстремальных видов спорта

В Евпатории по улице Некрасова построят парк экстремальных видов спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для любителей экстремальных видов спорта построят парк в Евпатории. Под него уже даже власти города выделили земельный участок по улице Некрасова.

- Это будет большой бетонный роллердром – порядка двух тысяч квадратных метров. На сегодня уже заключен договор на проектирование такого объекта, - уточнил заместитель главы администрации Евпатории Иван Просоедов, слова которого приводит Крым24.

По его словам, к концу этого года может быть готово заключение экспертизы.

- В 2021 году сможем претендовать на начало строительства. Еще источники финансирования строительных работ не определены, - заключил Просоедов.

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