Ученые нашли на Мангуп-кале артефакты IX и X веков

В Крыму археологи нашли не изученный период жизни города-крепости Мангуп-Кале. Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Во время археологических раскопок в средневековом городе-крепости Мангуп-Кале Бахчисарайского района специалисты КФУ нашли почти не изученный период жизни сооружения. Он приходится на период IX и X веков, сообщает ForPost.

- На днях нашли уцелевшую обувную пряжку, принадлежавшую человеку, жившему в IX-X веках. Скорее всего, он потерял ее во время ходьбы, - рассказал декан исторического факультета КФУ имени Вернадского Александр Герцен.

Помимо этого, ученые смогли узнать время ремонта оборонительной системы.

- Встречаются соответствующие этому времени амфоры, в которых завозилось вино, а также имперские монеты достоинством пять и десять нуммий, - объясняет Герцен.

Детальная картина исторического формирования Мангупа, по словам декана, открывается именно на данном этапе археологических раскопок.

- Ранее не удавалось найти участки, так наглядно отражающие этот период времени. Сейчас этот «слой» истории найден и активно изучается, - уточнил он и добавил, что после всех открытий ученым без труда удастся выстроить периоды существования города-крепости в хронологическом порядке, начиная от VI века и заканчивая XV.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50