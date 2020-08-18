Крымские курорты специалисты призывают не сравнивать с зарубежными

Отдых в Турции и отдых в Крыму – это разный отдых. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С зарубежными курортами Крым лучше не сравнивать, считают специалисты, поскольку отдых в Турции и на полуострове – это разный отдых, и услуги предоставляются разные.

- В небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей. И они сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно, - объяснила директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, слова которой приводит Интерфакс.

Негатив от тех, кто каждый отпуск проводит за границей, не является истинным показателем качества крымского сервиса.

- Уровень сервиса в ряде стран, конечно, выше, это известный факт. Поэтому эта категория туристов высказывает в какой-то степени недовольство. Но это не является показателем того, что во всем Крыму некачественный сервис, - подчеркнула руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

Помимо этого, у крымской туристической отрасли есть свои изюминки. Так, на полуострове очень развит оздоровительный отдых, который не найти на популярных курортах зарубежья.

- Крым всегда был всесоюзной здравницей. Это не просто курорт, где можно получить только пляжный отдых, как в Турции, - объясняет председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

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