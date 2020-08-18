В Крыму активизировались юридические фирмы, наживающиеся на пенсионерах

Крымские пенсионеры могут получить бесплатную консультацию в региональном ПФР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымских пенсионеров предупреждают не вестись на рекламу коммерческих услуг по перерасчету пенсий. Мало того, что результат может оказаться удручающим, за него придется отдать немалую сумму денег.

- Коммерческие фирмы рекламируют свою помощь на радио и телевидении, в газетах и соцсетях. Организации обещают, например, сомневающимся в правильности начисления пенсии гражданам ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг, - объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Крыму.э

Что происходит после обращения пожилых людей в такие организации? Их сотрудники делают рассылку шаблонных и порой безграмотных писем во все инстанции. Доходит даже до органов прокуратуры и администрации президента. Высшие органы переправляют письма в региональные, которые в любом случае обязаны ответить на каждый такой запрос.

- За подобные заявления граждане платят коммерческим юридическим фирмам немалые деньги, - подчеркнули в Пенсионном фонде и добавили, что в подобных обращениях вся информация о работе пенсионера уже учтена. Пенсионеров попросту обманывают.

Если же у пожилого человек есть сомнения по поводу суммы выплат, он всегда может получить бесплатную консультацию в отделении Пенсионного фонда.

- В случае необходимости гражданам оказывается содействие в истребовании недостающих для назначения либо перерасчета пенсии документов. По совокупности имеющихся документов выносится соответствующее решение. По всем вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсионного фонда, рекомендуем в первую очередь обращаться в учреждения Пенсионного фонда РФ, - пояснили в региональном ПФР.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50