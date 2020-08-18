В Керчи откроют новый детский сад

В начале 2022 года новострой распахнет свои двери для керченских малышей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Керчи начали строить новый детский сад на 140 мест, рассказал глава местной администрации Сергей Бороздин.

Здание появится в районе Аршинцево на пересечении улиц Орджоникидзе и Клинковского.

Еще на прошлой неделе на месте будущего детского сада был вырыт котлован, а теперь строители заливают плиту для фундамента.

Здание планируют построить уже к концу следующего года, а в начале 2022-го новый детский сад будет готов встречать керченских малышей.

Как рассказал сам глава администрации, на строительство нового дошкольного заведения выделено 160 миллионов рублей.

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