В Крыму больных пневмонией будут лечить в коронавирусной больнице.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Крыму всех пациентов с внегоспитальной пневмонией направят лечить коронавирус без подтверждения лабораторного теста.
- Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания, - уточнили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.
К такому решению в ведомстве пришли на основе рекомендаций Минздрава РФ. Правки в приказ уже внесли.
Напомним, в республике за сутки скончались два пациента с коронавирусом. Заразилось же COVID-19 36 человек.
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