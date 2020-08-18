В Крыму больных пневмонией будут лечить в коронавирусной больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму всех пациентов с внегоспитальной пневмонией направят лечить коронавирус без подтверждения лабораторного теста.

- Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания, - уточнили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

К такому решению в ведомстве пришли на основе рекомендаций Минздрава РФ. Правки в приказ уже внесли.

Напомним, в республике за сутки скончались два пациента с коронавирусом. Заразилось же COVID-19 36 человек.

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