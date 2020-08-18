В Симферополе няня украла куртку «на миллион»

В Симферополе средь бела дня няня вынесла из дому начальника 12 тысяч долларов. Фото: Архив "КП"

В Симферополе произошло ограбление дня: няня украла у работодателя 12 тысяч долларов или почти миллион рублей. На деньги обвиняемая наткнулась случайно, но работодателю о своей находке рассказывать не стала.

В полицию обратился 48-летний местный житель: из дому кто-то вынес куртку, набитую иностранной валютой. Расследование вывело на след 31-летней жительницы Красногвардейского района, работавшей у заявителя няней. Женщину задержали.

Во время допроса подозреваемая во всем призналась: деньги нашла случайно, начальнику о своей находке ничего не сказала – молча вывезла все к себе и спрятала у друга в гараже.

Против женщины возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под стражей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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