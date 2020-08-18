Малый ракетный корабль «Грайворон» войдет в состав Черноморского флота

Задача «Грайворона» – охрана и защита экономической зоны государства. Фото: Михаил ПАТЛИС

В состав Черноморского флота в скором времени войдет малый ракетный корабль «Грайворон». Сейчас он проходит испытания на Новороссийской военно-морской базе, после которых его включат в состав флота.

- В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После окончания подготовительных работ экипаж «Грайворона» под командованием капитана третьего ранга Глеба Козакова, а также сдаточная команда завода-изготовителя начнет проведение комплекса государственных испытаний, - рассказал командир бригады ракетных кораблей и катеров капитан второго ранга Валерий Ткаченко, слова которого приводит Крымская газета.

«Грайворон» станет четвертым малым ракетным кораблем в Севастопольской бригаде ракетных кораблей и катеров. В боевом арсенале он имеет высокоточное оружие – ракетный комплекс «Калибр-НК».

- «Грайворон» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, - подчеркнул капитан третьего ранга и по совместительству командир корабля Глеб Козаков.

«Грайворон» - восьмой корабль серии «Буян-М». Его построили специально для Черноморского флота. Задача такого корабля – охрана и защита экономической зоны государства.

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