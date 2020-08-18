В одном из дворов Евпатории найден труп мужчины, висящий на собачьем поводке

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины. Фото: Архив "КП".

Субботним днем 8 августа несколько жителей Евпатории стали свидетелями жуткой картины: в их дворе, на ветке дерева, на собачьем поводке висел труп мужчины.

Изумленные прохожие обратились «скорую помощь». Однако прибывшие на место медики были вынуждены констатировать смерть мужчины от удушения. Как и положено в таких случаях, врачи вызвали наряд полиции на место происшествия.

Как удалось выяснить КП-Крым, труп был найден в частном секторе Евпатории, неподалеку от местного автовокзала. На ветке дерева скончался 62-летний пенсионер. Мужчина никогда не привлекал внимание полиции и, как уверяют медики, не состоял на учете у психиатра.

Домочадцы погибшего недоумевают – в семье конфликтов не было, да и сам мужчина был человеком спокойным и не мог нажить себе врагов. Смущает и тот факт, что никаких записок или сообщений перед случившемся евпаториец не оставил.

Что именно произошло – выяснят следователи, которым переданы все материалы уголовного дела. В причинах случившегося разбираются судмедэксперты.

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