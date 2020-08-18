ДТП в Джанкойском районе: за смерть 4-летней девочки ответят коммунальщики

Пьяный водитель сбил троих детей, одна девочка погибла. Фото пресс-службы МВД по РК

В гибели 4-летней девочки в Джанкойском районе может быть виновен не только пьяный водитель, который въехал в компанию детей играющих на обочине, но и коммунальное предприятие, которое занималось ремонтом водопровода.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК, пьяный водитель выехал на дорогу с земляной насыпью и сбил ребенка. Еще в ноябре на этом месте проводились ремонтные работы, но ни соответствующих знаков, ни ограждений на тротуаре не было.

Против водителя, который сбил компанию детей в селе Новосельцево Джанкойского района, уже возбуждено уголовное дело. Мужчина 34-х лет арестован.

13 августа в селе Новосельцево водитель не справился с управлением и въехал в компанию из троих детей. Они играли около жилого дома.

В результате аварии одна девочка четырех лет погибла на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины.

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