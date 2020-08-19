Температура воды в Крыму в Черном море 19 августа 2020

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье Крыма море стало теплее. Так, температура воды в Азовском море сейчас составляет 24 градуса, в Керченском проливе поднялась до 23 градусов.

В районе Карадага, Ялты, Алушты и Севастополя вода прогрелась до 24 градусов. Холоднее всего море в Феодосии – 22 градуса.

На западном побережье морская вода также стала прохладнее: синоптики фиксируют падение температуры на градус в Евпатории – 23 градуса. В Черноморском без особых изменений – море сохраняет 24 градуса тепла.

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