Для иностранцев запустили онлайн-викторину «Крым в истории Русского мира»

Победитель викторины получит путевку на недельный отдых в Крыму. Фото: официальный сайт Министерства внутренней политики, информации и связи РК

В Крыму организовали онлайн-викторину «Крым в истории Русского мира» для людей, проживающих заграницей. Пройдет она на платформе, созданной Министерством внутренней политики, информации и связи республики Крым.

В викторину включили двадцать тестовых вопросов о Крыме и творческое задание в виде эссе на одну из тем. Стать участником ее очень просто: надо пройти регистрацию на сайте знаюкрым.рф в разделе «Викторина» и изучить положение. После сайт автоматически перебросит пользователя к заданиям.

Главный приз – недельный тур в Крым на двоих с организованной экскурсионной программой. Викторина проводится ежегодно. В 2020 ее запустили 1 августа при организационной, методической и информационной поддержке Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации.

- Участниками викторины в 2018 году стали 595 человек из 64 стран мира, в 2019 году – 232 человека из 55 стран мира. Участие в викторине посредством ответов на вопросы и пребывание победителей на полуострове – уникальная возможность для иностранных граждан познакомиться с Крымом, его историей, культурой и достопримечательностями, - подчеркивает министр внутренней политики и информации и связи РК Михаил Афанасьев, слова которого приводит Крымская газета.

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