Центральную городскую больницу Армянска перевели в инфекционный госпиталь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В инфекционный госпиталь перевели ГБУЗ РК «Центральная городская больница Армянска». Решение о преобразовании учреждения приняли в Минздраве Крыма.

Из схемы маршрутизации известно, что больных терапевтического, неврологического и педиатрического характера отправляют в центральную городскую больницу Красноперекопска. Если там нет мест для пациентов терапевтического профиля, их отправляют в Первомайскую центральную районную больницу. Туда же госпитализируют больных инфекционного профиля, но не коронавирусных.

В ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н.И. Балабана» направят душевнобольных, а наркобольных отправят в Крымский научно-практический центр наркологии.

В Джанкойскую центральную районную больницу будут направлять больных акушерско-гинекологического профиля, сообщает Крымское информационное агентство.

Армянская центральная городская больница пополнила список учреждения, занимающихся коронавирусными больными. Перечь утвердил Минздрав Крыма 23 апреля 2020 года.

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