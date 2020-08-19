Для крымских школ закупят ноутбуки на 150 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На приобретение ноутбуков для школ Крыма Минобраз готово потратить 150 миллионов рублей. На сайте госзакупок отмечается, что по контракту должно быть 612 единиц техники для управленческого персонала, 204 – для учителей и 3 тысячи 60 ноутбуков мобильного класса.

Дата выпуска техники – не позднее 2019 года. По характеристикам компьютеры для учителей и управленческого персонала должны быть примерно одинаковыми, только в ноутбуках персонала необходимо запоминающее устройство большого объема.

Для техники мобильного класса требуется меньшая мощность, а также небольшие габариты и объемы запоминающего устройства. Помимо этого, в них запрещена матрица типа TN.

Планируется, что компьютеры должны будут поставить к 1 декабря этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50