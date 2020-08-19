Озеро Сасык-Сиваш станет площадкой для модного показа

Фото: ПК «Галит»

Озеро Сасык-Сиваш 22 августа превратится в модную площадку и станет подиумом для моделей. На уникальной локации пройдет #CrimeanFashionWeek, где несколько известных российских дизайнеров представят новые коллекции.

- Розовое озеро - уникальная природная локация, одно из самых популярных мест для фотосессий, «мекка» для блогеров и туристов всей страны. Мы решили пригласить самых креативных дизайнеров, чтобы представить их великолепные коллекции и создать профессиональный фото и видео-контент популяризирующий природное достояние Крыма и творчество дизайнеров, - прокомментировала основатель Crimean Fashion Week Светлана Верина.

Свои модели одежды продемонстрируют публике три дизайнера. Нежные платья, которые подойдут для шикарных фотосессий и значимых событий, продемонстрирует модельер Marina Malina. Также можно будет увидеть коллекцию стильной детской одежды от бренда Liloveli studio design, свадебные и вечерние платья покажет дизайнер Mila Win.

Гости, пришедшие не мероприятие, смогут поучаствовать в фотосессии и фуршете. Заказать пригласительный на мероприятие можно по телефону +7978 555 03 14. Начало мероприятия - в 17.30.