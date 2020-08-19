Учащиеся некоторых школ Крыма останутся без перемен

В некоторых школах Крыма отменят перемены.
Фото: Надежда ДАЦЮК
В некоторых школах Крыма отменят перемены. Перерывов для учащихся не будет в связи с профилактикой коронавируса.
- Расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учеников между классами, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время брифинга на тему подготовки к учебному году.
Она также рассказала, что на входе в школу всем будут измерять температуру, а в кабинетах установят рециркуляторы воздуха. Чего не будет, так это принудительного тестирования учителей, персонала и учеников.
- Решение о проведении тестирования на территории полуострова нет. Тестирование персонала и школьников будет проводиться исключительно по эпидпоказаниям – в случае ухудшения эпидситуации в том или ином регионе, - успокоила Пеньковская.
Напомним, учебный год в Крыму начнется в очном формате, а 1 сентября проведут традиционные школьные «линейки».
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