Учащиеся некоторых школ Крыма останутся без перемен

В некоторых школах Крыма отменят перемены. Фото: Надежда ДАЦЮК

В некоторых школах Крыма отменят перемены. Перерывов для учащихся не будет в связи с профилактикой коронавируса.

- Расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учеников между классами, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время брифинга на тему подготовки к учебному году.

Она также рассказала, что на входе в школу всем будут измерять температуру, а в кабинетах установят рециркуляторы воздуха. Чего не будет, так это принудительного тестирования учителей, персонала и учеников.

- Решение о проведении тестирования на территории полуострова нет. Тестирование персонала и школьников будет проводиться исключительно по эпидпоказаниям – в случае ухудшения эпидситуации в том или ином регионе, - успокоила Пеньковская.

Напомним, учебный год в Крыму начнется в очном формате, а 1 сентября проведут традиционные школьные «линейки».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50