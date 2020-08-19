В Крыму обяжут соблюдать масочный режим преподавателей старше 65 лет

Заниматься крымские школьники будут в одном кабинете. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымских преподавателей старше 65 лет обяжут носить маски во время занятий в школе.

- Использование средств индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки, обязательно для персонала пищеблоков. Согласно требованиям, учителя в возрасте 65 и старше для личной защиты тоже должны соблюдать масочный режим, - объяснила министр образования Крыма Валентина Лаврик на брифинге.

Помимо этого, она добавила, что все занятия будут проводиться в одном кабинете. Другие же аудитории будут использоваться, если на уроке понадобится спецоборудование.

Во избежание массового скопления людей руководство школ откроет все выходы учреждения.

Напомним, ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в некоторых крымских школах отменят перемены. К такому решению пришли, чтобы не допустить распространение коронавируса.

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