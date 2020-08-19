В новом МФЦ Керчи льготникам выдают особые талоны

В новом МФЦ Керчи для льготников предусмотрели специальные талоны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Керчи 14 августа открыли большой модульный центр «Мои документы» на 32 окна, пропускная способность которого за счет этого выросла в три раза по сравнению с прошлым отделением.

Талоны электронной очереди посетитель может получить в течение всего дня. Льготникам советуют подходить к 11.00 – специально для них выделили особую категорию талонов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Керчи, местный МФЦ работает в штатном режиме. Жителям и гостям города советуют оформлять предварительную запись через портал md-crimea.ru. Для вопросов существует телефон «горячей линии»: +7 978 924 91 40.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50