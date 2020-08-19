Больше 60% населения Крыма планируют привить от гриппа

К иммунизации населения собираются приступить в сентябре. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Крыму планируют привить от гриппа не меньше 60% местных жителей. К иммунизации населения собираются приступить в сентябре.

- Сегодня, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, число лиц, привитых на территории каждого субъекта, должно составлять 60% от общего свободного населения и 75% категории групп риска, - уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на пресс-подходе.

Напомним, касаемо прививок от гриппа Роспотребнадзор дал ранее рекомендации. Кампанию планировали начать либо со второй половины августа, либо в сентябре.

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