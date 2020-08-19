В Керчи для переселенцев построят новый многоквартирный дом

В Керчи строят многоэтажный дом для переселенцев. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

В Керчи началось строительство нового многоэтажного дома для переселенцев из микрорайона нижняя Цементная Слободка.

- Вопрос расселения микрорайона, который ближе всего расположен к охранной зоне Крымского моста, трассе «Таврида» и железнодорожной ветке, неоднократно поднимался на разных уровнях. И, наконец, получил свое практическое решение, - написал в своем Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Работы идут за счет ФЦП Крыма. ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», по словам Бороздина, выступило заказчиком, исполнителем стала компания «Главпромстрой». Многоквартирный дом для переселенцев планируют закончить к концу мая 2021 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50