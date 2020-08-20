Крымские МФЦ почти на две недели прекратят регистрацию прав на недвижимость

Крымские МФЦ временно не смогут предоставлять услуги регистрации прав на объекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымские МФЦ не смогут предоставить услуги регистрации прав на объекты с 6 по 20 сентября из-за перехода Госкомрегистра на новое программное обеспечение. В данный момент центры работает с этими услугами только по предварительной записи.

- Но мы будем выдавать результат по ранее принятым документам. То количество услуг, которые граждане недополучат в сентябре, мы компенсируем в октябре. То есть время работы МФЦ будет увеличено, - рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ольга Макарова.

Спрос на различные услуги в МФЦ Крыма, отмечает Макарова, повысился. По ее словам, этот ажиотаж возник в связи с карантином, во время которой количество граждан снизилось вдвое, а сейчас многие наверстывают упущенное.

Помимо этого, объясняет специалист, повышение спроса возникло из-за народного ожидания второй волны пандемии и осеннего карантина.

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