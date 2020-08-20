В Симферополе могут ограничить подачу воды из-за засухи

Жителей Симферополя могут «посадить» на жесткий график подачи воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей и гостей Симферополя ждет ввод ограничения подачи водоснабжения. Пока же город обеспечивают водой в штатном режиме.

Весть о графике подачи воды интернет-изданию «Интерфакс» сообщил информированный источник. При этом ни в администрации крымской столицы, ни на ГУП РК «Вода Крыма» ничего пока не подтвердили.

- Как только городская администрация примет решение о вводе этих графиков, мы эти графики будем обеспечивать, - цитирует издание гендиректора предприятия Владимира Баженова.

Но, по словам местных жителей, ночью уже ограничивают подачу воды в некоторых районах. Так, напор уменьшается с полуночи до 6.00.

Напомним, 10 августа торжественно запустили водовод, проведенный от Тайганского водохранилища к Симферопольскому. Каждый день по нему перебрасывают до 50 тысяч кубометров воды.

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