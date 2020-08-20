В Москве ищут пропавшего жителя Крыма с переломанными кистями рук

Четырнадцать лет назад мужчина уехал в Москву и до сих пор не вышел на связь.

Сотрудники отдела МВД по Первомайскому району ищут без вести пропавшего 48-летнего Огиренко Александра Николаевича. 14 лет назад он уехал в Москву и с тех пор на связь не выходил.

Мужчина худощавого телосложения ростом 181 сантиметр. У него светло-русые волосы и голубые глаза. На теле нет шрамов, родимых пятен, татуировок, но у него были переломы обеих кистей рук и обморожение левого колена.

Как сообщает Крымское информационное агентство, из дома он вышел в черной кожаной куртке-пиджаке, голубой рубашке, черных классических брюках и в тон им туфлях. С собой был паспорт гражданина Украины.

Если кто-то знает, где находится пропавший, просьба сообщить в дежурную часть или в отделение уголовного розыска МВД Первомайского района по адресу: 296300, поселок Первомайское, улица Щорса, дом 31. Или по телефону +7 (978) 142-76-90, +7 (978) 737-03-31 или 102 (с мобильного – 020).

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