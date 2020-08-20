В Симферополе обнаженная девушка прыгнула на капот первому встречному

Обнаженная девушка бесстрашно прыгнула на капот едущей машины. Фото: скриншот из видео.

Местом средоточия активности крымских пользователей в соцсетях на этот раз стал ролик бегающей по проезжей части обнаженной девушки. Инцидент произошел в Симферополе средь бела дня, сообщает ForPost.

Любопытную запись опубликовал водитель машины, на капот которой запрыгнула молодая девица. На ролике видно, как после этого за обнаженной красавицей свернула иномарка.

У комментаторов этот момент вызвал неоднозначные впечатления. Одни предположили, что героиня могла бежать от насильника, который ее преследовал. Другие посчитали, что девушка либо сумасшедшая, либо находится под действием наркотических веществ.

- За последнее время это далеко не первый раз, когда люди появляются на дороге и голые, - ворчат пользователи соцсетей.

Не обошли стороной этот ролик и юмористы. Так, некоторых позабавила реакция водителя, на капот к которому бросилась девушка.

- Автор ни слова не промолвил, как будто ему каждый день голые бабы на машину прыгают, - шутит пользователь.

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