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В больницах Крыма нет электроэнергии для нового медоборудования

Старые сети не тянут компьютерные томографы
Анна КириенкоАнна КириенкоАннаКириенко
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На новое медоборудование не хватает мощностей электросети

На новое медоборудование не хватает мощностей электросети

Фото: Анна КИРИЕНКО

В больницах Крыма не хватает мощностей электроэнергии для установки нового медицинского оборудования. Всего в этом году на обновление материальной базы медучреждений запланировано 2,3 миллиарда рублей.

- У нас не хватает по некоторым учреждениям мощностей электроэнергии, и достаточно большая сумма идет на то, чтобы увеличить мощность, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Там, где мы устанавливаем компьютерные томографы, нам выставляют счет на 9 миллионов рублей, которые где-то нужно изыскивать.

По информации министра, новое оборудование в этом году поступит в 40 медицинских организаций. До 15 сентября все контракты будут заключены.

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