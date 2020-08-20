Миллиардер Лебедев хочет спасти курортный Крым электрокарами

Лебедев ищет единомышленников на форуме «Сильные идеи для нового времени». Фото: Лебедев/Facebook

Российский бизнесмен, владелец британского онлайн-издания Independent и бывший депутат Государственной Думы Александр Лебедев подал идею по развитию электрокаршеринга в Крыму на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени» в треке «Новая городская политика».

В рамках проекта предлагается закупить или арендовать электромобили, установить электрозарядные станции, разработать схемы бронирования и безопасного использования общественного электротранспорта, создать сервисные центры обслуживания электропарка, а также внедрить инвестиционные инструменты для эффективного государственно-частного партнерства.

При этом, бизнесмен позиционирует электрокаршеринг как «наиболее эффективный драйвер массового перехода на электрокары на полуострове».

Экологически безопасные и удобные для быстрой аренды электромобили уже появились в Крыму, а с ними – и 5 заправочных станций на набережной Алушты.

Уже к 2021 году автопарк электрокаров на полуострове может составить до 1500 единиц, для которых будет создана сеть электрозарядных станций и сервис-центров вдоль туристических маршрутов и в крупных городах республики.

- Сейчас страшно смотреть на засилье бензиновых автомобилей на набережных курортных городов. Освободить пространство для отдыха - наша сегодняшняя задача. А глобальная цель - улучшить несправедливо плачевные климатические показатели всего региона и поменять сознание гостей и жителей полуострова с потребительского на бережное, - прокомментировал свою идею Александр Лебедев.

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