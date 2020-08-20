В поселке под Ялтой на детскую площадку рухнуло дерево

Жители поселка Ореанда обратились в полицию из-за рухнувшего на площадку дерева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многолетний дуб рухнул на детскую площадку в поселке под Ялтой. Жители дома, около которого произошло ЧП, заявили в полицию, поскольку их обращения об опасности муниципальные службы проигнорировали.

Не так давно жителей трехэтажного дома №1 в поселке Ореанда порадовали новой площадкой с детским игровым комплексом. Но счастье долго длиться не могло: рядом с горками и качелями росли с одного корня два многолетних дуба, один из которых зловеще нависал над отдыхающими.

Сотрудники МБУ «Зеленстрой» подрезать деревья не стали, аргументировав тем, что у них есть признаки жизни.

- А вот теперь, спустя почти два года, прямо у меня на глазах ветка рухнула, а вторая, которая откололась, нависает над площадкой. Упавшая ветка настолько огромная, что по площади занимает всю детскую площадку, и при падении она полностью погнула мусорники, установленные подрядчиком, - жалуется жительница дома Юлия, слова которой приводит Крымская газета.

Инцидент приключился средь бела дня. К счастью, в этот момент площадка была пуста.

По словам юристов, использование зеленых насаждений около площадки нормы СанПина допускают, но по строительным правилам все низкие ветки и торчащие корни необходимо срезать.

И в МБУ «Зеленстрой», и в МУП «Ремонтно-эксплуатационная организация-1» сошлись на мнении, что жильцам на общем собрании стоило определить источник финансирования и обратиться в частную компанию по спилу аварийных деревьев. Без согласования с ними управляющая организация не имеет право принимать решения.

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