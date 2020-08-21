Крым оказался в числе 12-ти регионов РФ с «красной зоной» по коронавирусу

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Крым попал в 12 регионов России, где до сих пор сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Рейтинг представил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик расставил регионы по цветам в соответствии с индексом заболеваемости: зеленый, светло-зеленый, желтый, красный. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного коронавирусом. Если регион в «красной зоне», этот показатель колеблется от 1,1 до 1,4. В зеленой зоне этот показатель 0,7-0,9, передает слова Тавардяна РИА Новости.

В «красной зоне» вместе с Крымом, по словам эксперта, находится Сахалинская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ и другие.

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