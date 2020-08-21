Жителей Симферополя с конца августа ждет почасовая подача воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского района ждет почасовая подача воды. Вводить график водоснабжения власти Крыма будут в три этапа.

К такому решению правительство региона пришло из-за резкого обмеления Симферопольского, Аянского и Партизанского водохранилищ. Подачу воды в определенное время планируют также в 39 населенных пунктах полуострова.

График будут вводить постепенно – в три этапа. Так, с 24 августа уменьшат отбор воды из водохранилища до 140 тысяч кубометров в сутки. Вместе с тем прекратится подача горячей воды.

С 31 августа введут график водоснабжения и уменьшат отбор до 120 тысяч кубометров в сутки. Подавать воду утром и вечером планируют с 7 сентября. Тогда же снизят отбор воды до 100 тысяч кубометров в сутки. С более подробной информацией можно ознакомиться в официальной группе правительства Крыма.

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