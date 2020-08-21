Киселев пообещал привезти Путина на XX фестиваль Koktebel Jazz Party

Приезд президента ускорит строительство канализации и набережной Коктебеля. Фото: Архив "КП"

Основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина в 2021 году на двадцатый джазовый форум. Это придаст ускорения строительству канализационно-очистных сооружений и набережной в Коктебеле.

- Мы считаем, что качество нашего фестиваля не сопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим, - отметил Киселев. - Мы будем повышать свой уровень, чтобы эта разница бросалась в глаза, и чтобы журналисты не уставали задавать вопрос - до коле?

Организатор фестиваля напомнил, что средства на строительство канализации и набережной Коктебеля предусмотрены в ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2024 года. Но деньги из года в год по разным причинам не используются. Хотя эти два объекта преобразили бы Коктебель.

- На 15 фестиваль приезжал президент России, и я верю и надеюсь, что он приедет на 20-й. И если к 20-му ничего не изменится, мне кажется, удивление будет большим, - подчеркнул Киселев.

Как и прежде, организаторы фестиваля завершат его уборкой всей территории возле холма Юнге, где находится основная сцена фестиваля.

В этом году из соображений санитарно-эпидемической безопасности количество зрительских мест сокращено с 1 тысячи до 600, иностранные участники выступают на фестивале в режиме онлайн, а на площадке соблюдается масочный режим.

XVIII фестиваль Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа. На его сцене выступят Лариса Долина, Игорь Скляр, группа «Моральный кодекс». Все собранные средства от продажи билетов организаторы направят на ремонт дома культуры Коктебеля, который пострадал от пожара.

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