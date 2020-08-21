Для творческой молодежи Симферополя откроют арт-пространство «Фабрика»

Первое уличное Арт-пространство «Фабрика» в Симферополе откроют 22 августа в 14.00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Симферополе откроют первое уличное арт-пространство «Фабрика» для творческих людей. Мероприятие запланировано на 22 августа в 14.00.

Гости на четыре часа окунутся с головой во вдохновляющую атмосферу современного города. С фантазиями художников, дизайнеров, архитекторов и многих других участники мероприятия смогут познакомиться на пяти творческих площадках, которые организаторы разместили в амфитеатре бизнес-центра «Фабрика».

Помимо этого, посетителей ждет интересные экскурсии по Симферополю конца XIX - начала XX веков, в имение доктора медицины Мильгаузена.

Участники также узнают, откуда началась застройка Симферополя и что стало со знаменитыми на всю Россию консервными заводами Абрикосова и Эйнем.

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