Крымские ученые объяснили, почему на полуострове снижается эффективность осадков

Осадков в Крыму становится больше, но эффективность снижается. Фото: Михаил ПАТЛИС

Засуха в Крыму – явление не новое: вопросы водоснабжения уже неоднократно ставились ребром. Но, как отмечают специалисты, последние 5 лет количество осадков на полуострове постепенно увеличивается. Вот только эффективность их снижается.

- У нас были неоднократно в Крыму засушливые года. Самый яркий пример – 1994 год, когда была холера в Крыму, потому что была сверх засуха. Сейчас не самый засушливый год. Тенденция последние 5 лет идет к увеличению осадков, но повышается температура. Соответственно, так называемые эффективные осадки уменьшаются, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин, слова которого приводит Крым24.

На данный момент жителей и гостей Крыма призывают расходовать воду экономнее.

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