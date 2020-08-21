Владимир Зеленский заявил, что вопрос о подаче воды в Крым не поднимался

Украина начнет подавать воду в Крым после его возвращения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Украине никто из властей вопроса о подаче в Крым днепровской воды не поднимал.

- Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос, - заявил президент Украины Владимир Зеленский местным СМИ.

Он добавил, что обеспечивать водой полуостров начнут только после его возвращения в состав Украины.

- Крым вернется, все – будет, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, власти Крыма вводят график подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Местных жителей на часовое водоснабжение будут переводить постепенно.

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