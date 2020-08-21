В МинЖКХ рассказали, как изменится цена за воду из-за графика отключений

Ограничения начнут вводить с 24 августа Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму могут снизить ежемесячную плату за водоснабжение тем абонентам, у которых не стоят приборы учета. Счетчики не установлены у 16% жителей полуострова, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

- Вопрос о снижении платы за услугу водоснабжения абонентам без приборов учета будет рассмотрен дополнительно при анализе показателей расхода в период действия ограничений, - уточнили КП-Крым в МинЖКХ республики.

В ведомстве подчеркнули, что анализ расхода воды у абонентов будет проходить до середины октября. Снижение цен возможно, если расход снизится.

Сейчас крымчане, у которых не установлены счетчики, платят за воду по действующему тарифу 31,55 рубля за кубометр воды, учитывая нормативы потребления на человека в месяц. Эта норма составляет 4-7 кубов воды для жителей многоквартирных домов, согласно постановлению правительства Крыма. Именно этого количества жидкости должно хватать в месяц на соблюдение санитарных норм, удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Напомним, что в 39 населенных пунктах Крыма с 24 августа вводятся ограничения подачи воды из-за недостаточной наполненности водохранилищ. На неопределенное количество времени горячее водоснабжение отключат в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. С 7 сентября вода будет подаваться по часам: только утром и вечером.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50