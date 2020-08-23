В Крыму пожарная опасность сохранится до четверга

В лесах нельзя разводить костры. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В ближайшие дни на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуации РК, предупреждая о соблюдении правил безопасности, которые позволят не допустить возгораний, ссылаются на прогноз Крымского гидрометеоцентра. Синоптики сообщают, что пожарная опасность актуальна в западных и центральных районах Крыма до 26 августа. То есть раньше четверга ситуация не изменится.

Особенно страшны лесные пожары, которые захватывают огромные площади, из-за труднодоступности огонь в горно-лесной местности очень трудно тушить.

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