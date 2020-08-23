Киев выразил недовольство Финляндии из-за карты с российским Крымом

Фото: архив КП

Дипломатическое представительство Украины в Финляндии выразило протест: посольству пришлось не по душе, что YLE (финская государственная телекомпания) показала в прямом эфире карту, на которой Крым обозначен как часть территории Российской Федерации. Карту зрители увидели в ходе трансляции интервью финского президента Саули Ниинисте.

- Мы требуем поменять карту, - говорится в сообщении дипломатического представительства, опубликованном в социальной сети.

КП сообщает, что телекомпания, признав свою ошибку, внесла корректировки в карту.

Но в видеозаписи прямого эфира на сайте финской телекомпании на карте Крым по-прежнему обозначен как часть России.

Напоминаем, что по итогам народного референдума в 2014 году 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей города Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

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